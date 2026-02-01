２年目の今野がゴールテープを切って１７連覇したプレス工業＝山北町の旧三保小前第７９回神奈川県実業団対抗駅伝は１日、山北町の丹沢湖周辺コース（５区間２９・８キロ）で行われ、プレス工業が１時間２７分１６秒で１７大会連続２０度目の頂点に立った。高校の部は相洋高が１時間３１分１９秒で６大会ぶりの栄冠に輝いた。プレス工業は１区落合葵斗から終始１位でつなぎ、落合とアンカー今野純が区間新記録を出した。相洋高