鹿児島県奄美市で、60代の男性の行方が分からなくなっています。 行方不明となっているのは、奄美市の無職の男性（67）です。 奄美警察署によりますと、男性は1日午前9時半ごろ、入所する施設からいなくなり、行方が分からなくなりました。 男性の身長は165センチくらいで、体重はおよそ80キロの大柄で短髪。 オレンジ色のチェックのワイシャツの上に、灰色のジャンパーを羽織り、紺色のジーンズと灰色のスニ}