放送日時：2026年2月1日（日）22:00ゲスト：津田健次郎私の中の、もうひとりのワタシ。：支えられているワタシゲストは唯一無二の声と演技で声優として圧倒的な存在感を放ち、朝ドラ・大河俳優としても注目を集めている津田健次郎さん。今回テレビ初、妻への取材が実現。ブレイクまでの長い道のりを「絶対成功すると言い続けた」という妻からなかなか結果が出なかった下積み時代の苦悩や今の活躍ぶりへの本音が届きます。さらに、