デイリーにヘビロテするバッグは、プチプラなら気兼ねなく使えそう。【セリア】なら収納力もあってシャレ見えも期待できそうなトートバッグが複数ラインナップ。今回は大人コーデにもなじむ、淡いトーンのバッグを紹介します。店舗で見つけたら即カゴ推奨です。 ストライプ柄が映える舟形トートバッグ 【セリア】「舟形トートバッグ」\110（税込） ペールトーンの優しい