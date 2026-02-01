ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品が集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を2026年1月30日（金）より開催中！パーク内の「名探偵コナン・ワールド」では、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）」と連動したアトラクションが登場し、それに合わせたオリジナルグッズも多数販売されます。今回は、コナンファン必見の身につけグッズや、ここ