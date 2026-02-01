「アルフォート」や「ルマンド」など、数多くの人気菓子を手がけるブルボン。そんなブルボンから、白桃のみずみずしくさわやかな味わいを楽しめるケーキ「ふんわりオムレット春めく白桃」が登場します。2026年2月3日(火)より期間限定で発売されます。 ブルボン「ふんわりオムレット春めく白桃」 価格：オープンプライス発売日：2026年2月3日(火) 全国発売内容量：5個販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、