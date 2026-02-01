エクセルシオール戦の後半、加入後初出場を果たしたアヤックスの冨安＝ロッテルダム（共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで1日、アヤックスの冨安健洋（27）がアウェーのエクセルシオール戦で2―2の後半途中から加入後初出場を果たした。公式戦はアーセナル（イングランド）時代の2024年10月以来の出場。試合はそのまま引き分けた。日本代表の主力DFとして活躍した冨安は、21年からプレーした