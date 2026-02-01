元レアル・マドリードの主将で、先月にメキシコのモンテレイとの契約を満了しフリーエージェントとなっていたセルヒオ・ラモスに、驚きの転身説が浮上している。『Dailysports』が伝えた。同紙によると、ラモスは『Misfits Boxing』主催の興行に参戦し、8月22日にカタール・ドーハでプロボクシングデビューを果たす可能性があるという。対戦相手は元キックボクサーでインフルエンサーとしても知られるアンドリュー・テイト。試合は