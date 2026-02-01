映画「太陽を盗んだ男」で知られる映画監督・長谷川和彦（はせがわ・かずひこ）さんが１月３１日午後、多臓器不全のため都内の病院で死去したことが１日、明らかになった。８０歳だった。葬儀は近親者のみで行う。喪主はパートナーで女優の室井滋（むろい・しげる）。後日、お別れの会を開く。長谷川さんは広島県出身で、映画監督を目指し、１９６４年に東大文学部美学科に入学。大学５年生の時に競争率３５倍の難関を勝ち抜き