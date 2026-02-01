【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪でフリースタイルスキー男子スキークロス代表の須貝龍（クレブ）が1日、ミラノに到着し、昨年12月に負った左股関節脱臼と大腿骨頭骨折について「脚はまだ自分の感覚ではない部分もあって、全力では滑れない」と現状を明かした。山間部のリビーニョで行われる本番までは3週間近くあり「しっかり滑れるように回復すると思う」と説明した。昨季の世界選手権では銅メダルを獲得。「スター