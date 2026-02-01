◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部最終日（１日・豊田市総合体育館）女子ダブルスで平野美宇（木下グループ）、木原美悠（トップ名古屋）組は準優勝だった。準決勝は前回大会Ｖの麻生麗名、笹尾明日香（日本生命）組に３―２で逆転勝ち。決勝は張本美和（木下グループ）、長崎美柚（木下アビエル神奈川）組に０―３と完敗し、平野は「（相手は）お互いによく知っているので、普段なら結構効くボールもカウンターが来