お笑いタレントの有吉弘行さんが、第2子が誕生したことを発表しました。【映像】有吉弘行、第2子誕生に寄せられた声有吉さんは1日、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組JFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」に出演。お笑いタレント・ケンドーコバヤシさんの結婚と第1子誕生に触れた後「かくいう私も第2子が生まれてしまいまして。51歳で2児の父。」「だからこの1週間、2週間ぐらいの間は妻も不在で私はワンオペで子