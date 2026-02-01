長谷川和彦さん映画「太陽を盗んだ男」で知られる映画監督の長谷川和彦（はせがわ・かずひこ）さんが1月31日午後、誤嚥性肺炎による多臓器不全のため東京都の病院で死去した。80歳。広島県出身。葬儀は近親者で行う。喪主はパートナーで俳優の室井滋（むろい・しげる）さん。後日、お別れの会を開く。東京大在学中に今村昌平監督の今村プロに入り、大学を中退。日活の助監督を経てフリーとなり、1976年に「青春の殺人者」で監