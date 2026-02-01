「真実なんてどうだっていい。うちらの周りが平和なら」 参考：永瀬廉、『リブート』で漂わせる“違和感”の正体悪役で見せた俳優としての新境地 上野の路上で4億円が奪われ、女性総理が解散総選挙に臨んだ週末の2月1日に放送された『リブート』（TBS系）第3話では、消えた10億円の行方が判明した。 海江田（酒向芳）の横領を暴いて難を逃れた早瀬（鈴木亮平）の前に現れたのは、儀堂（鈴木亮平）の妻・麻友