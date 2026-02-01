Image: Amazon 雪山に持っていくならコレね。僕らの必需品、モバイルバッテリー。さまざまなモバイルバッテリーが売られていますが、その素材開発も日進月歩で進んでいます。中でもコレは注目。エレコムが発売した、世界初となるナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。 エレコム モバイルバッテリー 9000mAh 45W 【世界初】ナトリウムイオン電池 5,790円