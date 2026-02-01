Ｊ２湘南は１０日、平塚市内でクラブカンファレンスを行い、今後のクラブ経営方針等についてファン、サポーターに説明を行った。カンファレンス後、塩田徹代表取締役会長、大多和亮介代表取締役社長、真壁潔取締役が取材に応じた。ライザップグループの専務取締役も務める塩田氏は、２０２６年４月から２７年３月の予算について、責任企業のライザップから、クラブに対して約１０億円規模の投資を検討していると明かした。１０