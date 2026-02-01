手指の関節がズキズキ痛んだり、変形し始めたりと変化を感じたら要注意です。ブシャール結節は聞き慣れない名前かもしれませんが、誰でも罹患する可能性がある病気です。 年齢のせいと放置していると、ますます悪化の一途をたどることになります。40代以降の女性に多くみられる疾患で、手に負荷がかかる作業も原因といわれています。 もし当てはまる症状が現れても、状態に応じた治療で症状の改善が可能になってきましたの