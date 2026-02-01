シンガーソングライターの宇多田ヒカル（43）が1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演。番組初出演にあたって、親交のある「ONE OK ROCK」Taka（37）と交わした意外なやりとりを明かした。黒柳と初対面の宇多田は「ずっと（徹子の部屋に）出たいと思っていて」と思いを伝え「50周年という素敵なタイミングで出演することができて凄くうれしい」と語った。そして「