プロ野球は１日、沖縄、宮崎両県で１２球団がキャンプインし、横浜ＤｅＮＡベイスターズは相川亮二新監督の下、選手たちが軽快な動きを見せた＝沖縄県宜野湾市（花輪久写す）プロ野球は１日、沖縄、宮崎両県で全１２球団がキャンプインした。相川亮二新監督の下、２８年ぶりのリーグ優勝を目指す横浜ＤｅＮＡは沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾で１軍キャンプがスタート。天候・安全祈願をした後、ランニングや