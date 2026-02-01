YOASOBIが、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」およびエンディングテーマ「BABY」を収録したシングルCD「アドレナ/BABY」を完全生産限定盤として3月4日（水）に発売することが決定した。本作は、イラストレーター・情緒による新たな描き下ろしの主人公・瑞稀のイラストを使用した、30cm×30cmの特別アートボード仕様となっている。▲「アドレナ/BABY」アートボード収録内容は、「アドレナ」「BABY」