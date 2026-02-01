無地のアイテムはシンプルで着回しやすい一方、無難になりすぎたり地味見えしたりと、マンネリを感じやすいことも。そこでぜひ試したいのが「配色アイテム」。無地よりも着映え感があり、柄物よりも着こなしやすいところが魅力です。今回はそんな配色アイテムを【しまむら】からピックアップしました。 カジュアルな裏ボア素材をシックな配色で大人仕様に 【SEASON REASON by Lin.&Red】「裏ボア配色ジャケット」\1,96