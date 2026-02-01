◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部最終日（１日・豊田市総合体育館）男子ダブルスは篠塚大登、谷垣佑真（愛知工大）組が初優勝を飾った。決勝でカット主戦型とペンホルダーの変則ペア・英田理志、松下大星（日の出医療福祉グループ）組を３―０で下した。篠塚は昨年の世界選手権で同種目を日本勢６４年ぶりに制覇。谷垣は「世界選手権で金メダルを取った篠塚と組むということで、何としても優勝しないといけないとい