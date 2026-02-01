巨人の新外国人のボビー・ダルベック内野手（３０）がキャンプ初日を終えた。２日前に来日した助っ人はまだ時差ボケの影響があると明かし「正直、少し疲れました（笑）。これから体のコンディションは徐々に上がっていくと思うので、しっかりこれからも調整を進めていきたい」と先を見据えた。体調を考慮してキャベッジとともに外で行うロングティーは免除されたが、その他のメニューはすべてこなした。室内の木の花ドームでは