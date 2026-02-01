「青春の殺人者」「太陽を盗んだ男」で、１９７０年代後半、日本映画界に新風を吹き込んだ映画監督の長谷川和彦（はせがわ・かずひこ）さんが１月３１日、誤嚥（ごえん）性肺炎による多臓器不全で死去した。８０歳だった。告別式は近親者で行う。喪主は、俳優の室井滋さん。広島県生まれ。東京大在学中の６８年、今村昌平監督が設立した今村プロに入社した。７６年の監督第１作「青春の殺人者」では、理由なき殺人を犯した少年