全日本空輸（ANA）やAIRDO（エア・ドゥ）、スターフライヤー、ソラシドエア、アイベックスエアラインズは、国内線で提供している手荷物の専用コンテナの一部取り扱いを1月31日をもって終了した。旅客サービスシステムの刷新にともなうもので、車椅子カバー、車椅子ボックス、紙コンテナ、小型易損品ケース、ギターケース 長尺コンテナなどの提供を終了した。手荷物を預ける際には、利用者自身で十分に梱包するよう求めている。