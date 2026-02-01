タレントの黒柳徹子（９２）が１日、自身がＭＣを務めるテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）が５０周年を迎えたことをファンに報告した。黒柳はインスタグラムに「みなさん、いつも応援してくださってありがとうございますおかげ様で『徹子の部屋』は始めてから、この２月で５０年になりました」と報告。「５０年前に『徹子の部屋』を始めた時は、考えてもいない事でした。一年も続けば嬉しいと、思っていたくら