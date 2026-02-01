成年女子フリーの演技を終え、ガッツポーズする神奈川・青木祐奈＝フラット八戸国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第2日は1日、青森県フラット八戸などで行われ、フィギュアの成年女子は青木祐奈（神奈川・MFアカデミー）がショートプログラム（SP）に続きフリーもトップの144.58点を出し、合計217.92点で優勝した。2位はフリー2位の山下真瑚（愛知・中京大）、3位は三宅咲綺（岡山・シスメックス）だった