今回寄せられたのは、結婚して約20年が経つ投稿者さんの切実な悩みでした。投稿者さんは、旦那さんから愛されている実感がなく、投稿者さんの稼ぎが良かったから結婚したと感じているそう。普段は気にならないものの、メンタルが落ちたときだけ、旦那さんの態度が鋭く突き刺さり苦しくなると言います。『旦那に冷たくされても平気になる方法を教えてください。月に一度ほどメンタルが落ちてしまい、そのタイミングで旦那の冷たい態