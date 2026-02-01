任期満了に伴う東広島市長選挙は1日に投開票がおこなわれ、無所属・現職の高垣広徳氏（72）が3期目の当選を果たしました。【東広島市長選挙開票結果】当選高垣広徳（無・現）36677票大山宏（無・新） 5831票【2026年2月1日】