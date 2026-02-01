2024年に第1子を出産し、現在1歳児の育児に奮闘中の峯岸みなみが、建設を進めている「マイホーム」の間取りや、等身大の悩みを明かした。【映像】新居打ち合わせ中の姿＆間取り図2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2の番組終盤、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、衛藤美彩らと「子ども部屋のあり方」についてトークを展開。その中で峯岸は、「来年、家が建つんですよ。ちょっと進み始めました」と、新居の完成が間近で