お笑いタレントの有吉弘行（５１）が１日、自身がパーソナリティーを務めるＪＦＮ「有吉弘行のＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」（日曜、後８・００）に出演し、第２子誕生を発表した。番組内で、結婚と第１子誕生を発表したお笑いタレント・ケンドーコバヤシの話題となり「このたび５３歳で結婚、そして第１子をもうけられたと」と触れると、その流れで「かくいう私も第２子が生まれてしまいましてね。５１歳で２児