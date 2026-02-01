南鳥島沖で行われている国産レアアースの開発試験について、水深6000メートルからのレアアース泥の回収に成功したことが分かりました。この実験は、内閣府などが進めているもので、日本の最東端・南鳥島沖の海底からレアアースを含むとされる泥を引き上げる世界初の試みです。探査船「ちきゅう」は先月12日に静岡県の清水港を出港し、南鳥島沖で採鉱試験を続けていました。政府関係者によりますと、31日、水深6000メートルからレア