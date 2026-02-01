国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんが、食道がんのため1月29日午前に死去した。63歳だった。オフィスモーリー公式サイトなどで1日、発表された。パートナーで女優の池田有希子（55）が同日夜、インスタグラムを更新。「昨年8月に食道癌の診断を受け、治療を開始しました。肝臓にも転移していましたが、体調の良い時期には外でお茶を飲んだりお散歩したりを日課に過ごしました」と25年8月に食道がんが発覚し