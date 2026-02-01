巨人の戸郷翔征投手（２５）が１日、宮崎春季キャンプ初日にブルペン入りし、「だいぶいい感じなんじゃないです。周りに流されずにいい力感で投げれたのが良かったことです」と手応えを語った。変化球も交えながらの投球だったが、この日の主眼はストレートの強度確認。「ある程度の力感の中で真っすぐの質と強さを求めていくことが僕の強みだと思うので、それが再確認できたんじゃないかと思います。周りの方もいいと言ってく