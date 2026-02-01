巨人・大勢投手（２６）が１日に、宮崎キャンプ初日からブルペン入りした。球春到来だ。大勢は、キャンプインを迎え「ほんとにジャイアンツのチームメートと練習できて、また一緒に野球できるのが率直にうれしい」と白い歯をのぞかせた。２大会連続でＷＢＣの出場メンバーに選出された右腕。昨年からＷＢＣ球で自主トレを実施するなど、２月１４日から始まる侍ジャパンの合宿に向けての調整も抜かりない。「前回大会もＷＢＣ