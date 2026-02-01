いい感じに卒園アルバムの内容が固まりそう！と思った矢先、純子さんからアルバム内容への不満と、真由子さんへの悪口と思える発言が…！ふたりきりになったと同時に次々に言われてしまったことで、サツキさんは、どうしていいかわからなくなってしまいました。このままではアルバム委員、どうなってしまうの…？＞＞【まんが】ママ友がクラッシャーだった！