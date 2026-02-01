好角家で知られるタレントの山根千佳が１日、自身のインスタラムを更新し、「相撲ロス」を告白した。山根は１月２５日に千秋楽となった初場所での土俵をバックに黒を基調にしたドレス姿で枡席で微笑む写真を投稿。「大相撲のない生活は寂しいです毎日相撲ロスです」とつづった。続けて「そんな相撲ロスの皆さん！！２月８日は両国国技館で『日本大相撲トーナメント』が開催されますラジオ文化放送では１６：００〜１７：