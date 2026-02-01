【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mr.Childrenが、1月19日に出演し放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』での新曲「Again」のパフォーマンス映像をMr.Childrenオフィシャル YouTube チャンネルで特別公開した。 ■日曜劇場『リブート』主題歌でもある同曲を3月1日まで公開 新曲「Again」は、1月18日から放送中のTBS系 日曜劇場『リブート』主題歌してドラマと共に話題を呼んでいる。『CDTVライブ！