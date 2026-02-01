中国メディアの環球時報はこのほど、英国メディアの記事を引用して、世界的な高級ブランドが中国の「二線都市に住むZ世代」による売り上げ拡大に力を入れており、実績を着々と重ねていると紹介する記事を発表した。中国では一線都市、二線都市といった都市のランク付けが広く用いられている。政府などが公式に定めたものではないので、分類には多少の違いがある場合があるが、一線都市は北京（中央直轄市）、上海（同）、広州（広