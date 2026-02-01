「東京ガールズコレクション」が主催するオーディション「TGCAUDITION2026」が1日、都内で開催。熊本県の後藤まなさん（14）がグランプリに輝いた。最終選考に残った27人の中から栄誉をつかんだ後藤さんは「見てくれる人が明るくなるようなモデルになりたい」と夢を語った。TGCは同オーディションで芸能プロダクションと協力して、最終選考者がいち早く芸能界デビューができるようにドラフトを開催。27人中12人が芸能プロ