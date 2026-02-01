シンガーソングライターの宇多田ヒカル（43）が1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演。ロンドンで一緒に暮らす10歳になる息子について語った。「ずっと話したかった」という黒柳に、番組50周年のお祝いの花束を手渡した宇多田は「はじめまして。50周年という素敵なタイミングで番組に来られて凄くうれしいです」と気持ちを伝えた。宇多田の母・藤圭子さんも出演し