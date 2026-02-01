後半１２分に勝ち越しトライを決めた桐蔭学園のナンバー８久田＝藤沢市神奈川県高校ラグビー新人大会は１日、藤沢市のアサンテスポーツパークで決勝が行われ、桐蔭学園が東海大相模を３５─１４で逆転勝ちし、２４連覇を果たした。桐蔭は先制を許したが、後半開始直後に逆転。その後、１４─１４に追いつかれながらも、１２分にナンバー８久田（１年）のトライで勝ち越し、さらに２トライを挙げるなどして突き放した。両校は