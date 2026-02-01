【モデルプレス＝2026/02/01】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、りぼん、あいり、けい、ゆうめろにインタビューを実施し、コンビニで絶対に買うものについて調査した。【写真】スタイル抜群美女がコンビニで絶対買うもの◆きほ＜コンビニで絶対買うもの：砂肝＞家でも水しか飲まないのでコンビニに行かなくて…。