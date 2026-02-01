【モデルプレス＝2026/02/01】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第3話が、1日に放送された。主人公の妻・夏海（山口紗弥加）の殺害事件に関する新たな事実が明らかとなり、衝撃を呼んでいる。＜※以下ネタバレあり＞【写真】鈴木亮平主演「リブート」相関図にいない人物に注目◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔