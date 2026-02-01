2026年2月からスタート予定のChatGPT広告のベータ版について、OpenAIは最低契約金額を20万ドル(約3000万円)と説明していましたが、実際にはもっと安い提示もあったことが明らかになりました。EXCLUSIVE: OpenAI Confirms $200,000 Minimum Commitment for ChatGPT Adshttps://www.adweek.com/media/exclusive-openai-confirms-200000-minimum-commitment-for-chatgpt-ads/広告系のニュースを扱うAdweekはOpenAIの広報担当者の話と