２０２６年で放送５０周年を迎えるテレビ朝日系の長寿トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）の特別番組「祝！徹子の部屋５０周年超豪華！芸能界総出でお祝いＳＰ」（午後５時）が１日、放送され、歌手の宇多田ヒカルが初出演。英国・ロンドンからお祝いに駆け付け、２０１３年に亡くなった母の歌手・藤圭子さんへの思いを語った。初対面の宇多田に「初めまして。でも、なんだか初めてお目にかかるような気がしない