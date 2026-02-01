オランダ１部アヤックスのＤＦ冨安健洋が、１日の敵地・エクセルシオール戦で、アーセナル時代の２４年１０月５日のサウサンプトン戦以来４８４日ぶりに公式戦のピッチに立った。前節のホームのフォレンダム戦で加入後初めてベンチメンバー入りしたのに続き２戦連続ベンチ入り。前節は出番がなかったが、この日はアップを続け、２―２の同点に追いつかれた直後の後半３５分から出場した。冨安は昨年２月に右膝の手術を受け、