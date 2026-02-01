【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 0−2 シャルルロワ（日本時間2月1日／大王わさびスタイエンスタジアム）【映像】足直撃の「危険タックル」守備意識の高さが裏目に出たのかもしれない。シント＝トロイデンに所属する日本代表FWの後藤啓介が、相手GKの足に危険タックルを仕掛けてしまい、イエローカードの対象となってしまった。日本時間2月1日のベルギーリーグ第23節で、シント＝トロイデンはホームでシャルルロワと対戦