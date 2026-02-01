サッカーのオランダ1部アヤックスに加入したDF冨安健洋（27）が1日、アウェーのエクセルシオール戦に途中出場。アーセナル（イングランド）時代以来、484日ぶりの公式戦復帰を飾った。アーセナル時代の24年10月5日に行われたプレミアリーグ・サウサンプトン戦以来476日ぶり、かつアヤックス加入後初となった前節1月24日のホーム・フォレンダム戦に続きリーグ2試合連続のベンチ入り。後半35分から左サイドバックとして出場し、