「デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走」（１日、住之江）３号艇の中村魁生（２７）＝大阪・１１９期・Ａ１＝が華麗なまくり差しでインの江口晃生（群馬）を撃破。昨年３月のまるがめ以来となる、通算では４回目の優勝を地元住之江で成し遂げた。２着には江口が踏ん張り、３着には山口裕二（長崎）が続いた。３号艇の中村が、主役のお株を奪う一撃でホワイトベア競走を制した。進入は高田ひかる（三重）がピット離れで出